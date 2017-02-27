Роскомнадзор включил «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов

Ранее сообщалось о внесении в реестр сайтов «СМИ2» и «Новости@Mail.ru». «Яндекс. Новости», а также Google News, «Рамблер Новости» и Microsoft Network назывались кандидатами на внесение в реестр. От них требовалось предоставить данные о суточной посещаемости и владельцах.

Роскомнадзор включил сайт «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов, который начал вести в 2017 году.

С 1 января 2017 года работающие в России новостные агрегаторы обязаны проверять достоверность всей публикуемой информации, кроме сообщений зарегистрированных в РФ СМИ. За нарушение закона предусмотрены штрафы до трех миллионов рублей.

«Яндекс.Новости» — крупнейший российский агрегатор новостей. После принятия закона в «Яндекс.Новостях» заявили, что больше не будут показывать в своих лентах сообщения не зарегистрированных в России СМИ, поскольку физически не могут проверить все их сообщения.

Новостным агрегатором по новому закону может быть признан только сайт с посещаемостью более миллиона человек в сутки, которым владеет россиянин или российская компания.