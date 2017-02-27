Хабаровский нефтезавод сообщил в ФСБ о попытке поджога с помощью дельтаплана

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод обратился в ФСБ после того, как с пролетающего дельтаплана на предприятие сбросили два парашюта с горящими предметами.

По словам гендиректора НПЗ Сергея Скуридина, 23 февраля около 19:40 по местному времени над заводом пролетел дельтаплан, с которого сбросили горящие предметы. Один из них попал на технологическую установку завода, но пламя было потушено.

В ФСБ передана видеозапись происшествия, заметил Скуридин. В правоохранительных органах ситуацию никак не прокомментировали.

При этом издание DVHab.ru со ссылкой на неназванный источник в ФСБ сообщило, что распространяемая информация о возможном теракте не подтвердилась. Собеседник издания заявил, что на территорию завода залетели китайские фонарики, которые запускали дети в честь Дня защитника Отечества.