Пьяный водитель врезался в зрителей парада Марди Гра в Новом Орлеане. Пострадали 28 человек
В Новом Орлеане пикап врезался в толпу зрителей, пришедших на парад в честь Марди Гра вечером 25 февраля. Пострадали 28 человек, из которых 21 потребовалась госпитализация.
Перед тем, как наехать на зрителей, машина следовала по открытой для движения проезжей части. Затем пикап свернул в сторону людей и, задев три машины, включая мусоровоз, врезался в толпу.
Полиция задержала водителя, который, по словам очевидцев, находился в неадекватном состоянии. Майор полиции Митч Ландрие зявил, что подозреваемый был пьян. Правоохранительные органы не рассматривают случившееся как попытку теракта, но агенты ФБР привлечены к расследованию.
Вскоре после случившегося праздничные шествия были возобновлены.
UPDATE: Pickup slams into New Orleans parade— ABC News (@ABC) February 26, 2017
-# of injured rises to 28
-Police suspect driver "highly intoxicated"https://t.co/MKKGhlRdEC pic.twitter.com/pYeX8JJqXh
BREAKING: New Orleans police say at least 12 are injured after a car ran into a crowd watching a parade https://t.co/b0nFig73La pic.twitter.com/1s0EH1Vbeh— CBS News (@CBSNews) February 26, 2017