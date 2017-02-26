Пьяный водитель врезался в зрителей парада Марди Гра в Новом Орлеане. Пострадали 28 человек

В Новом Орлеане пикап врезался в толпу зрителей, пришедших на парад в честь Марди Гра вечером 25 февраля. Пострадали 28 человек, из которых 21 потребовалась госпитализация.

Перед тем, как наехать на зрителей, машина следовала по открытой для движения проезжей части. Затем пикап свернул в сторону людей и, задев три машины, включая мусоровоз, врезался в толпу.

Полиция задержала водителя, который, по словам очевидцев, находился в неадекватном состоянии. Майор полиции Митч Ландрие зявил, что подозреваемый был пьян. Правоохранительные органы не рассматривают случившееся как попытку теракта, но агенты ФБР привлечены к расследованию.

Вскоре после случившегося праздничные шествия были возобновлены.

UPDATE: Pickup slams into New Orleans parade

-# of injured rises to 28

-Police suspect driver "highly intoxicated"https://t.co/MKKGhlRdEC pic.twitter.com/pYeX8JJqXh — ABC News (@ABC) February 26, 2017