Никиту Белых вернули в СИЗО из больницы

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых вернули в московское СИЗО «Лефортово» из больницы «Матросской тишины». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, в «Матросской тишине» бывшего главу региона обследовали не только тюремные, но и приглашенные гражданские медики. Он находился в спецблоке, где в свое время лечилась украинка Надежда Савченко.

После лечения состояние Белых, по его собственным словам, улучшилось. Сколько времени он провел в больнице не уточняется. О предстоящем переводе стало известно 31 января, а «День защитника Отечества он встречал уже в „Лефортово“», пишет Меркачева. В СИЗО Белых продолжит назначенный курс лечения.