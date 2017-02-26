Никиту Белых вернули в СИЗО из больницы

РИА Новости
14:54, 26 февраля 2017
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Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых вернули в московское СИЗО «Лефортово» из больницы «Матросской тишины». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, в «Матросской тишине» бывшего главу региона обследовали не только тюремные, но и приглашенные гражданские медики. Он находился в спецблоке, где в свое время лечилась украинка Надежда Савченко.

После лечения состояние Белых, по его собственным словам, улучшилось. Сколько времени он провел в больнице не уточняется. О предстоящем переводе стало известно 31 января, а «День защитника Отечества он встречал уже в „Лефортово“», пишет Меркачева. В СИЗО Белых продолжит назначенный курс лечения.

Адвокат Белых Андрей Грохотов рассказывал «Медузе», что в январе у бывшего губернатора заболела левая нога. Он также жаловался на головные боли и боли в области сердца.
Белых был задержан в июне 2016 года, как утверждается, при получении взятки в 400 тысяч евро. После ареста он был уволен с поста губернатора. Сам Белых отрицает вину.

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