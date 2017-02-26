Двигатель самолета «Аэрофлота» загорелся при вылете из Цюриха. Лайнер успешно вернулся

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15:36, 26 февраля 2017
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Пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Цюриха. Перед этим борт два часа вырабатывал топливо вблизи аэропорта.

Рейс SU2391 отправился из Цюриха в Москву в 15:15 мск, но вскоре после вылета, по словам представителей аэропорта, на борту возникла «непредвиденная ситуация».

По данным наблюдавших за самолетом плейнспоттеров, у лайнера загорелся левый двигатель.

Представители «Аэрофлота» заявили, что пассажиры будут доставлены в Москву ночным рейсом, который вылетит в 00:35 мск. О причинах произошедшего ничего не сообщается.

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