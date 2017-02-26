Двигатель самолета «Аэрофлота» загорелся при вылете из Цюриха. Лайнер успешно вернулся

Пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Цюриха. Перед этим борт два часа вырабатывал топливо вблизи аэропорта.

Рейс SU2391 отправился из Цюриха в Москву в 15:15 мск, но вскоре после вылета, по словам представителей аэропорта, на борту возникла «непредвиденная ситуация».

По данным наблюдавших за самолетом , у лайнера загорелся левый двигатель.

LIVE: Aeroflot #SU2391 ZRH-SVO (A321 VP-BUP) is burning fuel for ret. to ZRH. ATC: "Rwy inspection found no debris" https://t.co/bIsIHNhlSm pic.twitter.com/Pzt5sktRYH — Airport Webcams (@AirportWebcams) February 26, 2017

Представители «Аэрофлота» заявили, что пассажиры будут доставлены в Москву ночным рейсом, который вылетит в 00:35 мск. О причинах произошедшего ничего не сообщается.