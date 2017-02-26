Документы об освобождении Дадина доставили в колонию

Ранее Зотова обещала подать в суд на начальника колонии за задержку с освобождением ее мужа. Документы доставляли из Москвы четыре дня.

Ожидается, что Дадина отпустят в течение получаса, сказала Зотова «Интерфаксу» .

В колонию ИК-5 в Алтайском крае доставили документы об освобождении активиста Ильдара Дадина. Об этом жене Дадина Анастасии Зотовой рассказал начальник колонии.

Ильдара Дадина осудили на два с половиной года за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он стал первым в России осужденным по этой статье.

22 февраля Верховный суд постановил освободить Дадина, а дело закрыть за отсутствием состава преступления. Это было связано с тем, что при возбуждении дела административные постановления против Дадина о нарушениях на митингах не вступили в силу.

В конце 2016 года Дадин пожаловался на избиения и пытки в карельской колонии ИК-7. Вскоре после этого его перевели в Алтайский край. Следователи продолжают проверку слов Дадина.