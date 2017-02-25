Жена Ильдара Дадина пообещала подать в суд на начальника алтайской колонии

Зотова также направила жалобу в прокуратуру с просьбой проверить, не потеряла ли фельдъегерская служба документ о решении Верховного суда, который должны были прислать в колонию. Жена Дадина отметила в своем заявлении, что самолет из Москвы в Барнаул летит четыре часа, а поезд идет немногим более двух суток.

Верховный суд России 22 февраля отменил приговор Дадину, однако заключенный до сих пор находится в колонии.

Зотова утверждает , что администрация колонии получила «факс с решением суда, на основании которого начальник ИК-5 должен был выпустить Ильдара».

Будем подавать в суд на начальника ИК-5 за незаконное удержание человека https://t.co/XfGZf7ADHP

Анастасия Зотова, жена заключенного Ильдара Дадина, пообещала подать в суд на начальника исправительной колонии № 5 в Алтайском крае, где содержится ее муж.

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили Дадина в колонии, подтвердили 25 февраля, что в ИК-5 до сих пор не поступили бумаги с решением Верховного суда об отмене приговора. При этом выяснилось, что сотрудники колонии не слышали судебного решения: во время заседания их не было в комнате видеосвязи.

Ильдар Дадин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в неоднократных нарушениях порядка проведения митингов. Он стал первым осужденным в России по этой статье.

«Медуза» в 2016 году опубликовала письмо Дадина, в котором он рассказал о систематических пытках и издевательствах в колонии № 7 в Карелии. ФСИН и Следственный комитет не обнаружили нарушений в ИК-7, хотя слова Дадина подтвердили и другие заключенные.