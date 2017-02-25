Жена Ильдара Дадина пообещала подать в суд на начальника алтайской колонии
Анастасия Зотова, жена заключенного Ильдара Дадина, пообещала подать в суд на начальника исправительной колонии № 5 в Алтайском крае, где содержится ее муж.
Будем подавать в суд на начальника ИК-5 за незаконное удержание человека https://t.co/XfGZf7ADHP— анастасия зотова (@Alasta_ven) February 25, 2017
Зотова утверждает, что администрация колонии получила «факс с решением суда, на основании которого начальник ИК-5 должен был выпустить Ильдара».
Верховный суд России 22 февраля отменил приговор Дадину, однако заключенный до сих пор находится в колонии.
Зотова также направила жалобу в прокуратуру с просьбой проверить, не потеряла ли фельдъегерская служба документ о решении Верховного суда, который должны были прислать в колонию. Жена Дадина отметила в своем заявлении, что самолет из Москвы в Барнаул летит четыре часа, а поезд идет немногим более двух суток.