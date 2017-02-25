Порошенко утвердил план борьбы с «агрессивным воздействием деструктивной пропаганды» России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны, направленную против «агрессивного воздействия деструктивной пропаганды» России.

В этом документе говорится, что Россия «использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

Авторы доктрины утверждают, что против Украины проводятся «специальные информационные операции», направленные на подрыв обороноспособности Украины, дестабилизацию общественно-политической обстановки и «подпитку панических настроений».

В доктрине также отмечается, что «государство-агрессор» стремится сформировать негативный образ Украины в мире и расширить собственную информационную инфраструктуру на территории Украины и в других странах.