Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили российского дипломата Виталия Чуркина.
В церемонии прощания с Чуркиным, который с 2006 года работал постоянным представителем России в ООН, приняли участие многие высокопоставленные политики и дипломаты, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров принес соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей орден Мужества, который Чуркину присудили посмертно.
Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. По предварительным данным, причиной смерти дипломата мог стать сердечный приступ. Чуркин скончался за один день до 65-летия.