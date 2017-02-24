Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили российского дипломата Виталия Чуркина.

В церемонии прощания с Чуркиным, который с 2006 года работал постоянным представителем России в ООН, приняли участие многие высокопоставленные политики и дипломаты, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров принес соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей орден Мужества, который Чуркину присудили посмертно.