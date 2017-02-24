Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом
Международная федерация легкой атлетики одобрила заявки трех российских спортсменов на выступления под нейтральным флагом. Выступления разрешены прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой, бегунье Кристине Сивковой и метателю молота Алексею Сокирскому.
В решении федерации подчеркивается, что организаторы каждого конкретного соревнования могут сами решать, допускать ли этих спортсменов или нет, но право заявляться на выступления под нейтральным флагом у них есть. Все трое смогут принять участие на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении, который состоится в Белграде в начале марта.
Еще шестерым российским легкоатлетам было отказано в праве выступать под нейтральным флагом. Их имена не называются. В международной федерации легкой атлетики отмечают, что процесс рассмотрения других заявок продолжается.
Международная федерация легкой атлетики получила в общей сложности 48 заявок от российских атлетов [на выступление под нейтральным флагом], 28 из которых были поддержаны Всероссийской федерацией легкой атлетики (англ. яз.).