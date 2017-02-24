Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

Международная федерация легкой атлетики одобрила заявки трех российских спортсменов на выступления под нейтральным флагом. Выступления разрешены прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой, бегунье Кристине Сивковой и метателю молота Алексею Сокирскому.

В решении федерации подчеркивается, что организаторы каждого конкретного соревнования могут сами решать, допускать ли этих спортсменов или нет, но право заявляться на выступления под нейтральным флагом у них есть. Все трое смогут принять участие на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении, который состоится в Белграде в начале марта.

Еще шестерым российским легкоатлетам было отказано в праве выступать под нейтральным флагом. Их имена не называются. В международной федерации легкой атлетики отмечают, что процесс рассмотрения других заявок продолжается.