Суд в Вене велел освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его выдачи требуют США и Испания
В Вене суд постановил освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находился под стражей с 21 февраля после задержания по запросу Испании.
Прокуратура просила задержать Фирташа в рамках дела о его экстрадиции в США. Суд не нашел оснований для задержания бизнесмена, поскольку в 2014 году он заплатил залог в размере 125 миллионов евро; кроме того, он не может покинуть Австрию, поскольку у него изъят паспорт.
Днем ранее суд постановил арестовать Фирташа по запросу Испании, однако из-за ходатайства о его задержании по американскому запросу он оставался под стражей.
По информации ТАСС, Фирташ освобожден из-под стражи.
Дмитрий Фирташ — украинский бизнесмен, один из соучредителей (вместе с «Газпромом») компании «РосУкрЭнерго», которая в 2000-е годы была посредником при поставках газа на Украину и в Европу.
В 2014 году Фирташ был задержан в Вене по запросу ФБР по обвинениям во взяточничестве и создании преступного сообщества. Позже его отпустили под залог в 125 миллионов евро. В 2016 году стало известно, что международный ордер на арест Фирташа по делу об отмывании денег выдали в Испании.
21 февраля суд в Вене разрешил экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение по этому вопросу должен принять австрийский Минюст. Через несколько минут после заседания суда он был задержан по испанскому запросу.