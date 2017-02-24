Суд в Вене велел освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Его выдачи требуют США и Испания

В Вене суд постановил освободить украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находился под стражей с 21 февраля после задержания по запросу Испании.

Прокуратура просила задержать Фирташа в рамках дела о его экстрадиции в США. Суд не нашел оснований для задержания бизнесмена, поскольку в 2014 году он заплатил залог в размере 125 миллионов евро; кроме того, он не может покинуть Австрию, поскольку у него изъят паспорт.

Днем ранее суд постановил арестовать Фирташа по запросу Испании, однако из-за ходатайства о его задержании по американскому запросу он оставался под стражей.

По информации ТАСС, Фирташ освобожден из-под стражи.