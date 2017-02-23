В центре для мигрантов в Екатеринбурге произошел бунт. Прокуратура начала проверку

В Екатеринбурге в центре временного содержания иностранных граждан несколько человек устроили акцию протеста.

Как написал в своем фейсбуке правозащитник Алексей Соколов, утром 23 февраля шестеро мигрантов забаррикадировались в одном из помещений. «Причина их акции — угроза их жизни и здоровью со стороны сотрудников центра», — сообщил Соколов.

В свою очередь официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что в акции протеста участвовали семь мигрантов. Они, по словам Горелых, просили не депортировать их из России. «Иных просьб и тем более требований они не высказывали», — подчеркнул он.

После того, как с мигрантами была проведена разъяснительная беседа, они добровольно открыли дверь, заявил Горелых, добавив, что полиция полностью контролирует обстановку в центре.

Инициатор акции, по словам представителя МВД, имеет около десяти судимостей за имущественные преступления. В ходе протеста он поцарапал себе запястья, рассказал Горелых, подчеркнув, что «его жизни опасность не угрожает».

Прокуратура Свердловской области после акции протеста начала проверку сообщений о возможном нарушении прав иностранцев в центре для мигрантов. В ходе проверки, сообщается на сайте ведомства, сотрудники прокуратуры лично проведут беседы с мигрантами, а также проверят условия их питания и оказания медицинской помощи.

В сообщении прокуратуры говорится, что акцию протеста устраивал один содержащийся в центре мигрант. Какие требования он выдвигал, прокуратура не уточняет.