В Москве задержали посетителей антивоенного концерта

В Москве полицейские задержали 20 посетителей антивоенного концерта «Дезертир-фест», который проходил в подвале у метро «Волжская». Как рассказал «Медиазоне» активист Владимир Журавлев, который был на концерте, кто-то позвонил в полицию и сообщил о «подозрительных людях».

Задержанных доставят в ОВД «Текстильщики». По данным «ОВД-Инфо», полицейские намерены задержать «либо организаторов, либо вообще всех пришедших на мероприятие».

Сторонники отмены обязательного призыва в армию проводят «Дезертир-фест» второй год подряд. Согласно афише, в 2017 году на нем должны были выступать группы «Торг неуместен», «Аркадий Коц» и другие.