В Бобруйске во время взлета загорелся МиГ-29

У самолета МиГ-29 ВВС Белоруссии во время взлета с аэродрома в Бобруйске загорелся один из двигателей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны республики.

Пилот самолета и персонал аэродрома не пострадали. Самолет, подчеркнули в оборонном ведомстве, не покинул территорию аэродрома.

Благодаря «грамотным действиям летчика и руководителя полетов» удалось избежать негативных последствий, говорится в сообщении Минобороны.

Причины произошедшего выясняются.