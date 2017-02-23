В Бобруйске во время взлета загорелся МиГ-29
У самолета МиГ-29 ВВС Белоруссии во время взлета с аэродрома в Бобруйске загорелся один из двигателей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны республики.
Пилот самолета и персонал аэродрома не пострадали. Самолет, подчеркнули в оборонном ведомстве, не покинул территорию аэродрома.
Благодаря «грамотным действиям летчика и руководителя полетов» удалось избежать негативных последствий, говорится в сообщении Минобороны.
Причины произошедшего выясняются.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1970-х годов. По состоянию на 2016 год, на вооружении у ВВС Белоруссии стояли 24 таких самолета.