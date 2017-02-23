Полиция Нью-Йорка потребовала 25,7 миллиона долларов за охрану Trump Tower

Охрана небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке с момента победы Дональда Трампа на выборах и до его переезда в Белый дом обошлась полиции Нью-Йорка в 25,7 миллиона долларов.

Об этом, сообщает Politico, говорится в документах, предоставленных полицейским управлением и властями Нью-Йорка в Конгресс США. Полиция просит возместить ей расходы на охрану Trump Tower в течение 75 дней, прошедших между победой Трампа на выборах и инаугурацией.

Полицейское управление Нью-Йорка также указывает, что в Trump Tower по-прежнему проживают жена и сын Трампа. Затраты на обеспечение их безопасности составляют, по оценкам полиции, от 126 тысяч до 145 тысяч в день, или около 4,5 миллиона долларов в год.