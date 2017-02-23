В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись 27 автомобилей
В Московской области на Минском шоссе столкнулись 27 автомобилей. Пострадали два человека.
Авария произошла на 38-м километре шоссе. Из-за аварии движение в районе происшествия было значительно затруднено в течение нескольких часов.
Причиной ДТП, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, стал, по предварительным данным, гололед.
Аварии, также спровоцированные сложными погодными условиями, добавили собеседники агентства, произошли 23 февраля на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, на Калужском и Варшавском шоссе.