В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись 27 автомобилей

В Московской области на Минском шоссе столкнулись 27 автомобилей. Пострадали два человека.

Опубликовано видео массового столкновения 30 машин на Минском шоссе в Подмосковье Телеканал 360

Авария произошла на 38-м километре шоссе. Из-за аварии движение в районе происшествия было значительно затруднено в течение нескольких часов.

Опубликовано видео массового столкновения 30 машин на Минском шоссе в Подмосковье Телеканал 360

Причиной ДТП, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, стал, по предварительным данным, гололед.

Аварии, также спровоцированные сложными погодными условиями, добавили собеседники агентства, произошли 23 февраля на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, на Калужском и Варшавском шоссе.