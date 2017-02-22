В Баварии россиянина задержали за поддержку «Исламского государства»

Немецкая полиция задержала в пригороде баварского Ингольштадта россиянина по подозрению в финансовой поддержке террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в прокуратуре Мюнхена.

Имя россиянина не называется, но сообщается, что ему 35 лет. Суд принял решение об аресте подозреваемого.

По данным прокуратуры, россиянин направлял ИГ собственные средства, а также деньги, собранные в одной из российских социальных сетей. Против него также ведется расследование о нелегальной торговле наркотиками.