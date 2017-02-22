Убийцы семьи полицейского под Сызранью приговорены к пожизненному заключению

Сроки наказания, установленные судом, соответствуют тем, о которых просило обвинение.

Еще двое фигурантов дела об убийстве семьи полицейского — Орхан Зохрабов и Ислам Бабаев — приговорены к 26 и 25 годам тюрьмы соответственно.

Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев будут отбывать пожизненное заключение в колонии особого режима, говорится в приговоре.

Такой приговор суд вынес на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, рассмотревших дело об убийстве.

Самарский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы двух обвиняемых в убийстве семьи замначальника ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта.

Начальник штаба областного управления МВД полковник Андрей Гошт и пятеро членов его семьи были убиты в ночь на 24 апреля 2016 года в селе Ивашеевка Самарской области. Убийство, как установило следствие, было совершено из корыстных целей.

Трое подозреваемых были задержаны 2 мая при попытке снять деньги с похищенной у полицейского банковской карты. Четвертый подозреваемый был арестован 4 мая в аэропорту Домодедово.

Обвиняемые в убийстве Гошта и его семьи признали свою вину лишь частично.