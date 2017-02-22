Прокуратура отменила отказ завести дело о нападении на мужа юриста ФБК

Прокуратура отменила решение полиции, которая отказалась возбудить уголовное дело о нападении на Сергея Мохова, мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Об этом Соболь сообщила в своем фейсбуке. По словам юриста, теперь полиция должна провести новую проверку всех обстоятельств нападения.

Как и писала ранее, будем добиваться возбуждения уголовного дела и поиска не только нападавшего, но и заказчика нападения столько, сколько понадобится.

На Сергея Мохова напали 25 ноября 2016 года у подъезда его дома. Ему воткнули в бедро шприц с неизвестной жидкостью — ее состав так и не был установлен. Мохов потерял сознание, успев лишь позвонить жене.

Кто именно совершил нападение, неизвестно. Основатель ФБК Алексей Навальный связал его с расследованиями деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близким к президенту России Владимиру Путину. Компании Пригожина получают крупные госконтракты. Любовь Соболь занимается их изучением.