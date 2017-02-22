«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью 1:1 с турецкой командой «Фенербахче» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий этап турнира.

Счет в игре открыл на 7-й минуте нападающий «Краснодара» Федор Смолов. В конце первого тайма бразильский игрок «Фенербахче» Жозеф Соуза сравнял счет.

Первую встречу 16 февраля российский клуб выиграл со счетом 1:0.

23 февраля ответные матчи в 1/16 финала Лиги Европы сыграют «Ростов» и «Зенит». «Ростов» в первом матче обыграл со счетом 4:0 пражскую «Спарту», а «Зенит» уступил «Андерлехту» 2:0.