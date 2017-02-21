Володин попросил правительство отозвать из Госдумы устаревшие законопроекты

РБК
13:45, 21 февраля 2017
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил правительство провести ревизию законопроектов, внесенных на рассмотрение в нижнюю палату парламента, и отозвать потерявшие свою актуальность документы.

С такой просьбой, сообщает РБК, Володин обратился на заседании Совета Думы к полномочному представителя правительства в нижней палате Александру Синенко.

Синенко, рассказал изданию первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, присутствовавший на заседании совета, с просьбой Володина согласился.

По данным Мельникова, на рассмотрении в Госдуме находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых уже «утратили актуальность».

Избавиться от старых законопроектов, «потерявших общественную значимость», попросили на совете также комитеты и фракции, сказал Мельников. Вероятность принятия проектов, которые лежат в Думе больше восьми лет, равно нулю, пояснил он.

РБК
В январе на заседании Совета Думы Вячеслав Володин, занявший пост спикера нижней палаты парламента в октябре 2016 года, предложил отказаться от работы с законопроектами, которые вносились во время предыдущих созывов Госдумы, но так и не были рассмотрены. Подобная практика «обнуления», указал он, распространена в парламентах других стран.
В базе данных Госдумы на рассмотрении числятся около 1,6 тысячи законопроектов, внесенных до октября 2016 года, когда к работе приступил действующий созыв нижней палаты парламента. В частности, статус «на рассмотрении» имеют несколько законопроектов, внесенных в 1995 году.
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