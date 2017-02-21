Володин попросил правительство отозвать из Госдумы устаревшие законопроекты
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил правительство провести ревизию законопроектов, внесенных на рассмотрение в нижнюю палату парламента, и отозвать потерявшие свою актуальность документы.
С такой просьбой, сообщает РБК, Володин обратился на заседании Совета Думы к полномочному представителя правительства в нижней палате Александру Синенко.
Синенко, рассказал изданию первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, присутствовавший на заседании совета, с просьбой Володина согласился.
По данным Мельникова, на рассмотрении в Госдуме находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых уже «утратили актуальность».
Избавиться от старых законопроектов, «потерявших общественную значимость», попросили на совете также комитеты и фракции, сказал Мельников. Вероятность принятия проектов, которые лежат в Думе больше восьми лет, равно нулю, пояснил он.