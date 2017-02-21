В Москве подросток ранил инструктора стрелкового клуба. Позже его нашли мертвым

В Москве найден мертвым 15-летний подросток, которого разыскивала полиция по подозрению в ранении инструктора стрелкового клуба. Об этом заявила представитель управления СК по Москве Юлия Иванова.

Обстоятельства гибели подростка устанавливаются. По данным источника «Интерфакса», рассматривается версия самоубийства; в то же время агентство сообщает, что оружия рядом с телом найдено не было.

По информации ТАСС, тело подростка было найдено на железнодорожных путях в районе Соколиной горы.

Вечером 20 февраля в стрелковом клубе в районе Измайлово на востоке Москвы 15-летний подросток ранил инструктора. Как сообщили в СК, он «совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно произвел выстрелы в инструктора», после чего скрылся. На опубликованной «Лайфом» записи с камеры видеонаблюдения у него в руках виден пистолет.

Пострадавший был госпитализирован. Информации о состоянии его здоровья нет.