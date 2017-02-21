В Минюсте допустили отказ от закона об изъятии единственного жилья у должников

Ведомости
06:41, 21 февраля 2017
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Министр юстиции Александр Коновалов заявил, что поправки об изъятии единственного жилья должника могут быть отклонены под давлением общественности. На коллегии ведомства 20 февраля министр сказал, что это документ, «который законом не стал и, возможно, не станет».

По словам Коновалова, законопроект символизирует собой отношение к исполнению судебных решений: «Вроде бы и надо, но как — мы не знаем и даже думать не хотим». Министр заметил, что государство должно действовать агрессивнее для исполнения судебных решений.

Другим примером неадекватной реакции Коновалов назвал возмущение общественности по поводу закона о правилах применения силы к заключенным, который прозвали «законом садистов». «Любому юристу понятно, что, когда впервые появляется правовое регулирование какой-либо деятельности, это существенно лучше ситуации, когда такого регулирования не было вообще», — заметил он. Глава Минюста никак не прокомментировал тот факт, что закон изменили после протестов.

Законопроект об изъятии единственного жилья должника был вынесен на общественное обсуждение в январе 2017 года. Документ подготовлен по требованию Конституционного суда, который постановил, что для взыскания долга человека можно принудительно переселить в менее дорогое жилье.
Общественное обсуждение законопроекта завершилось 12 февраля. О его внесении в Госдуму пока не сообщалось.

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