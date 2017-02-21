В Белоруссии членов независимых творческих союзов заставят заплатить «налог на тунеядцев»
Власти Белоруссии пересмотрели список творческих союзов, члены которых освобождаются от введенного в стране «налога на тунеядцев».
Из списка, утвержденного Минкультуры, сообщает Русская служба «Би-би-си», исключены все независимые творческие союзы, включая белорусский ПЕН-центр.
Ранее, заявил председатель независимого Союза белорусских писателей Борис Петрович, члены всех творческих союзов были освобождены от «налога на тунеядство».
В независимых творческих союзах, отмечает Русская служба «Би-би-си», состоит белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Членом «официального» Союза писателей Беларуси Алексиевич не является.
Глава Союза белорусских писателей подчеркивает, что возглавляемая им организация имеет официальную регистрацию и юридически равна в правах поддерживаемому властями Союзу писателей Беларуси