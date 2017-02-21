В Белоруссии членов независимых творческих союзов заставят заплатить «налог на тунеядцев»

Русская служба "Би-би-си"
10:53, 21 февраля 2017
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Власти Белоруссии пересмотрели список творческих союзов, члены которых освобождаются от введенного в стране «налога на тунеядцев».

Из списка, утвержденного Минкультуры, сообщает Русская служба «Би-би-си», исключены все независимые творческие союзы, включая белорусский ПЕН-центр.

Ранее, заявил председатель независимого Союза белорусских писателей Борис Петрович, члены всех творческих союзов были освобождены от «налога на тунеядство».

В независимых творческих союзах, отмечает Русская служба «Би-би-си», состоит белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Членом «официального» Союза писателей Беларуси Алексиевич не является.

Глава Союза белорусских писателей подчеркивает, что возглавляемая им организация имеет официальную регистрацию и юридически равна в правах поддерживаемому властями Союзу писателей Беларуси

Русская служба "Би-би-си"
В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (около 11 тысяч российских рублей).
Срок уплаты налога за 2016 год истек 20 февраля. Уведомления о начислении «налога за тунеядство» были отправлены 470 тысячам граждан.
18 и 19 февраля в Белоруссии прошли массовые акции протеста, участники которых потребовали отменить «налог на тунеядство». Очередную акцию белорусская оппозиция запланировала на 15 марта, когда в республике отмечается День Конституции.

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