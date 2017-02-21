В Белоруссии членов независимых творческих союзов заставят заплатить «налог на тунеядцев»

В независимых творческих союзах, отмечает Русская служба «Би-би-си», состоит белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Членом «официального» Союза писателей Беларуси Алексиевич не является.

Ранее, заявил председатель независимого Союза белорусских писателей Борис Петрович, члены всех творческих союзов были освобождены от «налога на тунеядство».

Из списка, утвержденного Минкультуры, сообщает Русская служба «Би-би-си», исключены все независимые творческие союзы, включая белорусский ПЕН-центр.

Власти Белоруссии пересмотрели список творческих союзов, члены которых освобождаются от введенного в стране «налога на тунеядцев».

Глава Союза белорусских писателей подчеркивает, что возглавляемая им организация имеет официальную регистрацию и юридически равна в правах поддерживаемому властями Союзу писателей Беларуси

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (около 11 тысяч российских рублей).

Срок уплаты налога за 2016 год истек 20 февраля. Уведомления о начислении «налога за тунеядство» были отправлены 470 тысячам граждан.