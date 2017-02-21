«Роснефть» будет покупать нефть у Иракского Курдистана

Интерфакс
07:22, 21 февраля 2017
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Нефтяная компания «Роснефть» заключила контракт о сотрудничестве с правительством Иракского Курдистана — автономного региона на севере Ирака. Согласно этому соглашению, «Роснефть» получит право покупать нефть, произведенную в Иракском Курдистане, до 2019 года.

О каких объемах закупок идет речь, не сообщается. Нефть будет продаваться на условиях предоплаты. Соглашение также предусматривает сотрудничество в области разведки, добычи и логистики нефтепродуктов.

«Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ «Роснефти» и повысить их эффективность», — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Интерфакс
«Роснефть» имеет право на добычу нефти в Ираке, но ранее никогда не работала с Иракским Курдистаном.
Иракский Курдистан начал заключать контракты на разведку своих месторождений независимо от Ирака, в состав которого входит, в 2011 году.
На территории Иракского Курдистана находится одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Киркук, которое курды взяли под контроль в 2014 году.
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