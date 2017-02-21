«Роснефть» будет покупать нефть у Иракского Курдистана
Нефтяная компания «Роснефть» заключила контракт о сотрудничестве с правительством Иракского Курдистана — автономного региона на севере Ирака. Согласно этому соглашению, «Роснефть» получит право покупать нефть, произведенную в Иракском Курдистане, до 2019 года.
О каких объемах закупок идет речь, не сообщается. Нефть будет продаваться на условиях предоплаты. Соглашение также предусматривает сотрудничество в области разведки, добычи и логистики нефтепродуктов.
«Мы рады началу взаимовыгодного партнерства с Курдистаном и надеемся, что совместно сможем найти новые рынки сбыта для курдской нефти. Контракт позволит обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ «Роснефти» и повысить их эффективность», — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.