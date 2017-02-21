«Роснефть» будет покупать нефть у Иракского Курдистана

Нефтяная компания «Роснефть» заключила контракт о сотрудничестве с правительством Иракского Курдистана — автономного региона на севере Ирака. Согласно этому соглашению, «Роснефть» получит право покупать нефть, произведенную в Иракском Курдистане, до 2019 года.

О каких объемах закупок идет речь, не сообщается. Нефть будет продаваться на условиях предоплаты. Соглашение также предусматривает сотрудничество в области разведки, добычи и логистики нефтепродуктов.