Правительству предложили лишить Сбербанк монополии на выплату военных пенсий
Крупнейшие банки предложили правительству расширить перечень агентов, осуществляющих выплаты военным пенсионерам и членам их семей, пишет «Коммерсант».
С 1993 года монополией на выплату военных пенсий в пределах России обладает Сбербанк.
В конце 2016 года Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк обратились к правительству с просьбой отменить монополию Сбербанка в этом сегменте.
«Речь идет о банковском обслуживании при осуществлении выплат военным пенсионерам и членам их семей. С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка», — сообщил источник «Коммерсанта».
Премьер-министр Дмитрий Медведев, по данным другого собеседника издания, поручил Минфину и профильным ведомствам изучить обращение. Министр финансов Антон Силуанов, утверждают источники, согласился, что изменения в системе выплаты военных пенсий целесообразны.
Член правления ВТБ Владимир Верхошинский считает, что «банковские услуги сегодня должны предоставляться на условиях честной конкуренции», подчеркнув, что группа обладает всей необходимой инфраструктурой и готова обеспечить качественный сервис.