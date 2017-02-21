Правительству предложили лишить Сбербанк монополии на выплату военных пенсий

Коммерсант
06:26, 21 февраля 2017
Надежный источник

Крупнейшие банки предложили правительству расширить перечень агентов, осуществляющих выплаты военным пенсионерам и членам их семей, пишет «Коммерсант».

С 1993 года монополией на выплату военных пенсий в пределах России обладает Сбербанк.

В конце 2016 года Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк обратились к правительству с просьбой отменить монополию Сбербанка в этом сегменте.

«Речь идет о банковском обслуживании при осуществлении выплат военным пенсионерам и членам их семей. С такими клиентами банки рассчитывают работать напрямую, без участия в схеме Сбербанка», — сообщил источник «Коммерсанта».

Премьер-министр Дмитрий Медведев, по данным другого собеседника издания, поручил Минфину и профильным ведомствам изучить обращение. Министр финансов Антон Силуанов, утверждают источники, согласился, что изменения в системе выплаты военных пенсий целесообразны.

Член правления ВТБ Владимир Верхошинский считает, что «банковские услуги сегодня должны предоставляться на условиях честной конкуренции», подчеркнув, что группа обладает всей необходимой инфраструктурой и готова обеспечить качественный сервис. 

Коммерсант
Военные пенсии, кроме непосредственно военнослужащих, получают пожарные, наркополицейские, сотрудники ФСИН, таможни, полиции, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Генпрокуратуры, следственных органов и члены их семей, напоминает «Коммерсант».
Данные о числе военных пенсионеров относятся к гостайне. По неофициальным подсчетам, речь может идти о 2-3 миллионах человек, около 700 тысяч из которых также получают гражданские пенсии. Средний размер военной пенсии, по словам собеседников «Коммерсанта», составляет около 20 тысяч рублей.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться