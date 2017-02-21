Найден и опубликован неизвестный роман Уолта Уитмена
Исследователям творчества американского поэта и писателя Уолта Уитмена удалось обнаружить ранее неизвестную его работу — роман «Жизнь и приключения Джека Энгла».
Роман был найден в архивах газеты Sunday Dispatch. «Жизнь и приключения Джека Энгла» была напечатана в нескольких номерах этого издания в 1852 году.
Авторство романа в публикации не указывалось, однако в дневниках Уитмена есть подробный синопсис этого произведения. Ранее считалось, что Уитмен работу над романом не закончил.
Роман «Жизнь и приключения Джека Энгла» опубликован в альманахе Walt Whitman Quarterly Review и доступен для бесплатного скачивания.
«Жизнь и приключения Джека Энгла», отметил главный редактор Walt Whitman Quarterly Review Эд Фолсом, могут полностью перевернуть представления о раннем творчестве Уитмена.
Роман «Жизнь и приключения Джека Энгла» был написан в тот момент, когда Уитмен начал работу над своим первым поэтическим сборником «Листья травы».
Фолсом не исключил, что трудности, с которыми Уитмен столкнулся в ходе работы над романом, могли убедить его сосредоточиться на поэзии.
«Жизнь и приключения Джека Энгла» рассказывает о нью-йоркском адвокате — сироте, выбравшимся «из грязи в князи», и его попытках завладеть наследством одной из жительниц города.
«Теперь мы видим, что художественная литература и поэзия смешивались способами, о которых мы прежде не знали», — заявил Фолсом (англ.яз.).