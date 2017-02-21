Найден и опубликован неизвестный роман Уолта Уитмена

The Guardian
14:33, 21 февраля 2017
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Исследователям творчества американского поэта и писателя Уолта Уитмена удалось обнаружить ранее неизвестную его работу — роман «Жизнь и приключения Джека Энгла».

Роман был найден в архивах газеты Sunday Dispatch. «Жизнь и приключения Джека Энгла» была напечатана в нескольких номерах этого издания в 1852 году.

Авторство романа в публикации не указывалось, однако в дневниках Уитмена есть подробный синопсис этого произведения. Ранее считалось, что Уитмен работу над романом не закончил.

Роман «Жизнь и приключения Джека Энгла» опубликован в альманахе Walt Whitman Quarterly Review и доступен для бесплатного скачивания.

«Жизнь и приключения Джека Энгла», отметил главный редактор Walt Whitman Quarterly Review Эд Фолсом, могут полностью перевернуть представления о раннем творчестве Уитмена.

Роман «Жизнь и приключения Джека Энгла» был написан в тот момент, когда Уитмен начал работу над своим первым поэтическим сборником «Листья травы».

Фолсом не исключил, что трудности, с которыми Уитмен столкнулся в ходе работы над романом, могли убедить его сосредоточиться на поэзии.

«Жизнь и приключения Джека Энгла» рассказывает о нью-йоркском адвокате — сироте, выбравшимся «из грязи в князи», и его попытках завладеть наследством одной из жительниц города.

«Теперь мы видим, что художественная литература и поэзия смешивались способами, о которых мы прежде не знали», — заявил Фолсом (англ.яз.).

The Guardian
Уолт Уитмен (1819-1892) один из наиболее известных американских поэтов. Сборник стихов «Листья травы», первое издание которого вышло в 1855 году, считается одной из книг, оказавшей наибольшее влияние на англоязычную поэзию середины XIX века. В «Листьях травы» Уитмен, в числе прочего, одним из первых поэтов, пишущих на английском языке, применил свободный стих (верлибр).
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