Минюст предложил поощрять заключенных просмотром кино

Министерство юстиции предлагает расширить меры поощрения заключенных, включив в них, в числе прочего, просмотр кинофильмов. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных актов.

Перечень стимулирующих мер поощрения предлагается дополнить просмотром «дополнительных кинофильма и видеофильма не реже двух раз в неделю в течение месяца».

В числе других мер законопроект предлагает разрешить заключенным, переведенным в облегченные условия отбывания наказания, «посещать в выходные или праздничные дни культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами исправительного учреждения в сопровождении сотрудников данной колонии».

Предполагается, что получить такое поощрение заключенный сможет не ранее, чем за полгода до окончания срока наказания, а длительность мероприятия не должна превышать восьми часов.

Также Минюст предлагает в качестве поощрения разрешать заключенным, переведенным на облегченные условия содержания, при отбытии не менее двух третей срока проживать с семьей. Предполагается, что снимать жилье для проживания с семьей заключенный будет за свой счет.