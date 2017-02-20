За неделю безвизовым въездом в Белоруссию воспользовалась тысяча человек из 46 стран

За первую неделю правом безвизового въезда в Белоруссию воспользовались 1108 человек из 46 стран. Об этом рассказал представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский.

Он заметил, что больше всего приезжих было из Германии, Польши и Италии. Все они прибыли в страну через аэропорт Минска — единственный пункт пропуска, где действует режим безвизового въезда на пять дней.