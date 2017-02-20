За неделю безвизовым въездом в Белоруссию воспользовалась тысяча человек из 46 стран
За первую неделю правом безвизового въезда в Белоруссию воспользовались 1108 человек из 46 стран. Об этом рассказал представитель Государственного пограничного комитета страны Антон Бычковский.
Он заметил, что больше всего приезжих было из Германии, Польши и Италии. Все они прибыли в страну через аэропорт Минска — единственный пункт пропуска, где действует режим безвизового въезда на пять дней.
С 12 февраля в Белоруссии действует безвизовый режим для краткосрочных поездок, которым могут воспользоваться граждане 80 стран мира. По указу президента Александра Лукашенко, в этот список вошли 39 стран Европы (включая весь Евросоюз), а также США, Япония и другие страны.
За неделю до вступления указа в силу, Россия объявила, что она восстановит пограничную зону на границе с Белоруссией. В ФСБ заявили, что это сделано для усиления контроля за незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой. Утверждается, что для граждан России и Белоруссии порядок пересечения границы не изменится.