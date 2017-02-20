Опубликовано видео покушения на брата Ким Чен Ына

The Daily Mail
08:19, 20 февраля 2017
Требует подтверждения

Британская газета The Daily Mail опубликовала запись с камеры наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, на которой, как утверждает издание, виден момент нападения на Ким Чен Нама, брата лидера КНДР.

Как видно на ролике, одетая в белую кофту девушка набрасывает некоему мужчине на лицо кусок ткани. Ранее малайзийские правоохранительные органы назвали в качестве основной версию убийства Ким Чен Нама о том, что ему набросили на лицо ткань с ядом. Полная версия видео доступна на сайте The Daily Mail.

Chilling moment Kim Jong nam is 'killed by female assassins'
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Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По подозрению в причастности к убийству задержаны четыре человека — две девушки, которые считаются исполнителями покушения, один мужчина (знакомый задержанной), и еще один химик родом из Северной Кореи.
Задержанные девушки утверждают, что им предложили за деньги поучаствовать в розыгрыше.

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