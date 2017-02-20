Опубликовано видео покушения на брата Ким Чен Ына

Британская газета The Daily Mail опубликовала запись с камеры наблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, на которой, как утверждает издание, виден момент нападения на Ким Чен Нама, брата лидера КНДР.

Как видно на ролике, одетая в белую кофту девушка набрасывает некоему мужчине на лицо кусок ткани. Ранее малайзийские правоохранительные органы назвали в качестве основной версию убийства Ким Чен Нама о том, что ему набросили на лицо ткань с ядом. Полная версия видео доступна на сайте The Daily Mail.

Footage shows 'female hit squad spray North Korean leader's brother in the face with poison' https://t.co/Y6z6GSJoec pic.twitter.com/FBXFSbTZUc — Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2017