МИД РФ: признание паспортов ДНР и ЛНР согласуется с международным правом и решениями судов

Международное право не запрещает признавать документы, выданные непризнанными государствами и «необходимые для реализации прав и свобод», заявил МИД РФ в связи с указом президента Владимира Путина о признании в России паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР

«Это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, включая Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.