МИД РФ: признание паспортов ДНР и ЛНР согласуется с международным правом и решениями судов
Международное право не запрещает признавать документы, выданные непризнанными государствами и «необходимые для реализации прав и свобод», заявил МИД РФ в связи с указом президента Владимира Путина о признании в России паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР
«Это подтверждается международной практикой и решениями международных судебных органов, включая Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Российская Федерация исходит, прежде всего, из соображений гуманности», — подчеркнули в МИД РФ.
19 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании удостоверяющих личность документов, выданных руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, под контролем которых находятся части Донецкой и Луганской областей Украины. Независимость ДНР и ЛНР власти России не признают.