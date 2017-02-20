Комиссия Госдумы по этике проверит высказывание Милонова о предках депутатов Вишневского и Резника

РБК
12:29, 20 февраля 2017
Надежный источник

Комиссия Госдумы по этике проверяет высказывания депутата от «Единой России» Виталия Милонова, связанные с протестами против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви.

Милонов интервью изданию «Мой район» заявил, что «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника [депутаты заксобрания Петербурга, выступающие против передачи собора РПЦ] варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные», — сообщил РБК член комиссии по этике, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По итогам проверки, сообщил Выборный, комиссия или может потребовать от Милонова принести публичные извинения, либо лишить его на время права голоса.

Милонов подтвердил РБК факт проведения проверки комиссией по этике, подчеркнув при этом, что от своей позиции не отказывается.

«Для тех, кто неправильно понял мои слова, я уже дал разъяснения и готов дать их вновь. Но у меня есть убеждения, и я от них не намерен отказываться. Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал Милонов.

РБК
Виталий Милонов, депутат Госдумы, бывший депутат петербургского заксобрания, публично поддерживает передачу Исаакиевского собора РПЦ. В частности Милонов возглавлял 12 февраля крестный ход вокруг собора
Интервью Милонова со словам о предках депутатов Вишневского и Резника, «варивших христиан в котлах», вызвало критику, в том числе, со стороны посла Израиля в России и главы Российского еврейского конгресса. Милонов на своей странице в фейсбук принес извинения за «не слишком удачную фразу», подчеркнув, что не собирался «кого-либо обижать по национальному признаку».
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Ковалев обратился к главе Следственного комитета РФ с просьбой возбудить против Милонова уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться