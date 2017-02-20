Комиссия Госдумы по этике проверит высказывание Милонова о предках депутатов Вишневского и Резника

Комиссия Госдумы по этике проверяет высказывания депутата от «Единой России» Виталия Милонова, связанные с протестами против передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви.

Милонов интервью изданию «Мой район» заявил, что «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника [депутаты заксобрания Петербурга, выступающие против передачи собора РПЦ] варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные», — сообщил РБК член комиссии по этике, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По итогам проверки, сообщил Выборный, комиссия или может потребовать от Милонова принести публичные извинения, либо лишить его на время права голоса.

Милонов подтвердил РБК факт проведения проверки комиссией по этике, подчеркнув при этом, что от своей позиции не отказывается.