Блогер Соколовский пожаловался на арест в ЕСПЧ. На него завели дело за видео с ловлей покемонов в храме

Ведомости
06:57, 20 февраля 2017
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Блогер Руслан Соколовский из Екатеринбурга подал жалобу на незаконное содержание под стражей в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Соколовского Дамира Гайнутдинова.

Как считает Соколовский, ему выбрали арест в качестве меры пресечения только потому, что его защита на суде заявила о сотрудничестве эксперта по делу блогера с Центром по противодействию экстремизму. Таким образом, считает Соколовский, ему отомстили за огласку этих сведений. Также, по мнению подозреваемого, и уголовное преследование, и арест являются нарушением его прав на свободу и на выражение собственного мнения.

В роликах Соколовского экспертиза обнаружила признаки оскорбления чувств верующих, формируемого через отрицание существования бога, основателей христианства и ислама. Эксперты также отметили лингвистические признаки оскорбления чувств верующих при помощи неуместной метафоры «зомби» применительно к Христу.

Ведомости
Руслан Соколовский был помещен под арест в октябре 2016 года. Поводом стали видеоролики, в которых содержались, по мнению прокуратуры, призывы к разжиганию розни. В семи роликах, автором которых является Соколовский, найдены признаки оскорбления верующих, утверждают в прокуратуре, в том числе и в ролике, где Соколовский играет в Pokemon Go в храме.
15 февраля следователи объявили о завершении расследования дела Соколовского. 13 февраля ему изменили меру пресечения на домашний арест.
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