Блогер Соколовский пожаловался на арест в ЕСПЧ. На него завели дело за видео с ловлей покемонов в храме

Блогер Руслан Соколовский из Екатеринбурга подал жалобу на незаконное содержание под стражей в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката Соколовского Дамира Гайнутдинова.

Как считает Соколовский, ему выбрали арест в качестве меры пресечения только потому, что его защита на суде заявила о сотрудничестве эксперта по делу блогера с Центром по противодействию экстремизму. Таким образом, считает Соколовский, ему отомстили за огласку этих сведений. Также, по мнению подозреваемого, и уголовное преследование, и арест являются нарушением его прав на свободу и на выражение собственного мнения.