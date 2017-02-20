Банк Ковальчука возместил государственным телеканалам средства, зависшие в «БФГ-Кредите»

Крупнешие российские телекомпании ВГТРК, «Первый канал. Всемирная сеть» и RT вернули себе средства, зависшие в банке «БФГ-Кредит», который лишился лицензии летом 2016 года. По данным «Коммерсанта», в этом им помогло ООО «Шанс», которое связано с банком «Россия» Юрия Ковальчука.

Источники издания утверждают, что «Шанс» выкупил право требования 6 миллиардов рублей, зависших в «БФГ-Кредите». При этом всего после отзыва лицензии телекомпании получили право требования 8 миллиардов рублей. Почему была переуступлена не вся сумма, не уточняется.

Самые большие потери после отзыва лицензии у «БФГ-Кредита», по информации «Коммерсанта», понес холдинг ВГТРК, у которого на счетах оставалось около 3,8 миллиарда рублей. RT держала в банке около 1,6 миллиарда рублей, а международная «дочка» Первого канала — 350 миллионов.

Представители телекомпаний, а также «Шанса» и банка «Россия» отказались комментировать возврат средств.