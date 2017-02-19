Владимира Кара-Мурзу выписали из больницы

«Он выписался из клиники и в сопровождении медика вылетел за границу вместе с супругой Евгенией для последующего курса реабилитации», — цитирует «Интерфакс» его адвоката Вадима Прохорова.

Координатор «Открытой России», тележурналист Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы, куда он попал в начале февраля с симптомами отравления.

По его словам, заявление о покушении будет подано позже. «Хотя мы и по прошлому пока никаких ответов не получили», — добавил адвокат.

Владимир Кара-Мурза-младший был госпитализирован 2 февраля с симптомами отравления. Он был введен в искусственную кому. Вадим Прохоров сообщал, что состояние Кара-Мурзы критическое. СК начал проверку в связи со случившимся.

В 2015 году Кара-Мурза-младший также попал в реанимацию с симптомами отравления. Тогда экспертиза выявила в его организме повышенную концентрацию тяжелых металлов; пострадавший утверждал, что против него использовали вещество, доступ к которому имеют только представители спецслужб.

Главврач 79-й больницы Денис Проценко подтвердил, что ситуация может быть «повтором предыдущей ситуации», однако заявил, что «ведущие токсикологические лаборатории мира не обнаружили в средах наличие каких-то веществ или их следов».