Полиция объявила о розыске еще четверых граждан КНДР делу об убийстве брата Ким Чен Ына
Полиция Малайзии сообщила о розыске еще четырех граждан Северной Кореи по делу об убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Все четверо — мужчины, в возрасте от 33 до 57 лет. Они путешествовали с обычными (не дипломатическими паспортами) и покинули Малайзию в день совершения преступления. В какую страну они направились, в полиции не уточнили, передает Associated Press.
«Мы планируем взять их. Мы сотрудничаем с Интерполом и второй вовлеченной в дело страной», — сообщили в полиции.
Еще трое граждан КНДР разыскиваются для помощи расследованию.
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает троих граждан Северной Кореи. Сколько всего в деле подозреваемых, в полиции не уточнили.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Непосредственно в покушении участвовали две женщины. По основной версии, одна из них отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая подошла сзади и прижала ему к лицу платок с сильнодействующим ядом. Ким Чен Нам умер по дороге в больницу.
В рамках расследования дела были задержаны четыре человека — гражданка Вьетнама, гражданка Индонезии, подданный Малайзии и гражданин КНДР — 46-летний сотрудник IT-индустрии, проживающий в Куала-Лумпуре.