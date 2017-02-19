Полиция объявила о розыске еще четверых граждан КНДР делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии сообщила о розыске еще четырех граждан Северной Кореи по делу об убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Все четверо — мужчины, в возрасте от 33 до 57 лет. Они путешествовали с обычными (не дипломатическими паспортами) и покинули Малайзию в день совершения преступления. В какую страну они направились, в полиции не уточнили, передает Associated Press.

«Мы планируем взять их. Мы сотрудничаем с Интерполом и второй вовлеченной в дело страной», — сообщили в полиции.

Еще трое граждан КНДР разыскиваются для помощи расследованию.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает троих граждан Северной Кореи. Сколько всего в деле подозреваемых, в полиции не уточнили.