Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завоевала пять золотых медалей на одном чемпионате мира. Из шести возможных

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер 19 февраля выиграла масс-старт на чемпионате мира, став таким образом пятикратной золотой медалисткой Хохфильцена-2017.

До этого Дальмайер выиграла гонку преследования на 10 километров и индивидуальную гонку на 15 километров. Она также стала чемпионкой мира в составе женской и смешанной эстафет.

Единственная гонка, где ей не досталось золота, — спринт на 7,5 километра. На этой дистанции Дальмайер пришла к финишу второй, на четыре секунды отстав от чешки Габриэлы Коукаловой.