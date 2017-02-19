На рынке в Мытищах загорелся склад с линолеумом

На рынке в подмосковных Мытищах загорелся склад, на котором хранится линолеум. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС.

Информации о пострадавших нет. По предварительным данным на складе не было людей.

Первоначально сообщалось, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров, однако позже стало известно, что огонь распространился на территорию площадью 4000 квадратных метров.

«Предварительно, пожар возник в виду допущенных нарушений норм пожарной безопасности внутри помещения, что могло спровоцировать короткое замыкание», — сказал источник агентства в региональных органах технадзора.