МВД: на крестный ход вокруг Исаакиевского собора пришли восемь тысяч человек
В Санкт-Петербурге в крестном ходе вокруг Исаакиевского собора приняли участие около восьми тысяч человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МВД.
В полиции отметили, что «мероприятие прошло без нарушений общественного порядка».
Сотрудники музея «Исаакиевский собор» оценили число участников вдвое меньше, сообщает «Фонтанка». Свои расчеты они объяснили тем, что на богослужении перед крестным ходом люди «стояли неплотно», при том что собор вмещает около шести тысяч человек.
В Санкт-Петербургской епархии РПЦ сообщили об участии более 10 тысяч человек.
По завершении крестного хода свою акцию начали противники передачи собора РПЦ.
Власти Санкт-Петербурга собираются передать Русской православной церкви Исаакиевский собор, в котором с 1930-х действует музей. Многие не поддержали это решение: за сохранение в соборе музея выступили, в частности, региональные союзы ученых и музейных работников. Около собора регулярно проводятся акции в поддержку и против этого решения.
17 февраля несколько интернет-изданий одновременно сообщили со ссылкой на источник в Кремле, что решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ не было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным. По предположению неназванного собеседника этих изданий, будет проработан вопрос о совместном использовании собора городом и Церковью.