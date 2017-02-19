МВД: на крестный ход вокруг Исаакиевского собора пришли восемь тысяч человек

В Санкт-Петербурге в крестном ходе вокруг Исаакиевского собора приняли участие около восьми тысяч человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции отметили, что «мероприятие прошло без нарушений общественного порядка».

Сотрудники музея «Исаакиевский собор» оценили число участников вдвое меньше, сообщает «Фонтанка». Свои расчеты они объяснили тем, что на богослужении перед крестным ходом люди «стояли неплотно», при том что собор вмещает около шести тысяч человек.

В Санкт-Петербургской епархии РПЦ сообщили об участии более 10 тысяч человек.