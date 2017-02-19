Бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом отменен

Бой российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом, который должен был пройти 18 февраля в Калифорнии, был отменен за несколько часов до начала. Это произошло из-за госпитализации Митриона, сообщает ТАСС.

По информации агентства, у американского бойца были обнаружены камни в почках. Представитель компании-организатора Bellator подтвердил госпитализацию Митриона, не став сообщать подробности.