Бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом отменен
Бой российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом, который должен был пройти 18 февраля в Калифорнии, был отменен за несколько часов до начала. Это произошло из-за госпитализации Митриона, сообщает ТАСС.
По информации агентства, у американского бойца были обнаружены камни в почках. Представитель компании-организатора Bellator подтвердил госпитализацию Митриона, не став сообщать подробности.
Емельяненко пожелал американцу скорейшего выздоровления и сообщил, что их бой будет перенесен на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться.
Федор Емельяненко — самый известный российский боец MMA, президент российского Союза смешанных боевых единоборств. В 2012 году он завершил карьеру, но спустя три года решил возобновить выступления.
После возвращения Емельяненко провел два боя и оба выиграл, победив индуса Джайдипа Сингха техническим нокаутом, а бразильца Фабио Мальдонадо — решением судей.