Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что передача Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви должна стать «символом примирения нашего народа». Об этом он рассказал на заседании Высшего церковного совета 17 февраля.

Глава РПЦ особо отметил, что собор передают церкви в год столетия революции 1917 года. «Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения „белых“ с „красными“, верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит», — добавил патриарх Кирилл.

Он также выразил надежду, что передача собора церкви остановит «злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора». Патриарх Кирилл заверил, что собор будет открыт для всех желающих «помолиться в нем, либо просто увидеть красоту этого великолепного сооружения и ознакомиться с историей замечательного памятника».