Немцам рекомендовали избавиться от «умных» кукол Cayla

BBC News
13:28, 17 февраля 2017
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Немецкое федеральное агентство по сетям рекомендовало избавиться от «умных» кукол Cayla, в которых обнаружили уязвимость.

Куклы MyFriendCayla могут отвечать на простые вопросы детей. Если ребенок спросит, как называется детеныш лошади, то она ответит «жеребенок». Ответы кукла ищет в интернете.

В 2015 году выяснилось, что злоумышленники могут подключиться к кукле и получить запросы детей. Кроме того, у них есть возможность говорить голосом куклы.

По закону в Германии запрещены незаконные средства слежения, к которым власти отнесли и куклу Cayla. Как заявил представитель федерального агентства по сетям, неважно как выглядит средство для слежки — это может быть хоть кукла, хоть пепельница, хоть противопожарная сигнализация.

Борцы против незаконной слежки жаловались на кукол Cayla не только европейским властям, но и американским. В США никаких последствий не было. В компании Vivid, которая продает кукол, заявляли, что случаи взлома кукол единичны, и уязвимость можно устранить обновлением приложения.

BBC News
Кукла Cayla появилась в 2014 году. На Amazon она стоит 75 долларов.
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