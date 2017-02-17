Немцам рекомендовали избавиться от «умных» кукол Cayla

Немецкое федеральное агентство по сетям рекомендовало избавиться от «умных» кукол Cayla, в которых обнаружили уязвимость.

Куклы MyFriendCayla могут отвечать на простые вопросы детей. Если ребенок спросит, как называется детеныш лошади, то она ответит «жеребенок». Ответы кукла ищет в интернете.

German telecom regulator advises parents to destroy Cayla dolls over hacking fears #kidsprivacy #surveillance https://t.co/9Dv72bdIKG — Privacy Matters (@PrivacyMatters) February 17, 2017

В 2015 году выяснилось, что злоумышленники могут подключиться к кукле и получить запросы детей. Кроме того, у них есть возможность говорить голосом куклы.

По закону в Германии запрещены незаконные средства слежения, к которым власти отнесли и куклу Cayla. Как заявил представитель федерального агентства по сетям, неважно как выглядит средство для слежки — это может быть хоть кукла, хоть пепельница, хоть противопожарная сигнализация.