Немцам рекомендовали избавиться от «умных» кукол Cayla
Немецкое федеральное агентство по сетям рекомендовало избавиться от «умных» кукол Cayla, в которых обнаружили уязвимость.
Куклы MyFriendCayla могут отвечать на простые вопросы детей. Если ребенок спросит, как называется детеныш лошади, то она ответит «жеребенок». Ответы кукла ищет в интернете.
German telecom regulator advises parents to destroy Cayla dolls over hacking fears #kidsprivacy #surveillance https://t.co/9Dv72bdIKG— Privacy Matters (@PrivacyMatters) February 17, 2017
В 2015 году выяснилось, что злоумышленники могут подключиться к кукле и получить запросы детей. Кроме того, у них есть возможность говорить голосом куклы.
По закону в Германии запрещены незаконные средства слежения, к которым власти отнесли и куклу Cayla. Как заявил представитель федерального агентства по сетям, неважно как выглядит средство для слежки — это может быть хоть кукла, хоть пепельница, хоть противопожарная сигнализация.
Борцы против незаконной слежки жаловались на кукол Cayla не только европейским властям, но и американским. В США никаких последствий не было. В компании Vivid, которая продает кукол, заявляли, что случаи взлома кукол единичны, и уязвимость можно устранить обновлением приложения.