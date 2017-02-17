Губернатор Петербурга отказался подписывать закон о запрете встреч с избирателями без согласования

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не стал подписывать закон о запрете на встречи депутатов с избирателями без согласования и вернул его в Законодательное собрание. Об этом 17 февраля сообщил представитель Полтавченко Юрий Шестериков.

Полтавченко согласился с самой инициативой, но «предложил дополнить законопроект». Он считает, что встречи численностью до 100 избирателей можно проводить без уведомления, но в заранее согласованных местах.

Глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко рассказал «Интерфаксу», что предложения Полтавченко скорее всего будут одобрены, после чего закон снова примут.