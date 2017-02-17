Губернатор Петербурга отказался подписывать закон о запрете встреч с избирателями без согласования

Фонтанка.ру
09:11, 17 февраля 2017
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не стал подписывать закон о запрете на встречи депутатов с избирателями без согласования и вернул его в Законодательное собрание. Об этом 17 февраля сообщил представитель Полтавченко Юрий Шестериков.

Полтавченко согласился с самой инициативой, но «предложил дополнить законопроект». Он считает, что встречи численностью до 100 избирателей можно проводить без уведомления, но в заранее согласованных местах.

Глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Тетердинко рассказал «Интерфаксу», что предложения Полтавченко скорее всего будут одобрены, после чего закон снова примут.

«Губернатор возвратил закон без подписания, — сообщил Шестериков. — В целом он согласился с принятием инициативы, но предложил дополнить законопроект».

Фонтанка.ру
Закон о приравнивании встреч депутатов с избирателями к массовым акциям, которые требуют согласования, приняли в Петербурге в начале февраля. Это было сделано после того, как акции протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ были проведены в формате встреч с избирателями.
Вскоре аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы. Он предлагает приравнять к митингам встречи депутатов любого уровня (от муниципального до Госдумы) с избирателями. Законопроект до конца марта будет проходить обсуждение в профильном комитете.
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