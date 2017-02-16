«Закон Яровой» предложили опробовать на пилотном проекте

Правительство намерено обсудить поэтапную реализацию положений «закона Яровой» о хранении данных, для оценки затрат будет запущен пилотный проект. Об этом, как сообщают источники «Ведомостей», говорится в документах, подготовленных к совещанию у вице-премьера Аркадия Дворковича, которое запланировано на 17 февраля.

С идеей реализовать пилотный проект на сетях одного из операторов связи выступили в МТС. По словам одного из собеседников издания, если будет принято решение о запуске пилотного проекта, то вступление в силу самого закона могут сдвинуть на 2019 год.

В правительстве также планируют обсудить предложение экспертной группы о том, что хранить надо только значимый трафик пользователей. Из положений закона предложено исключить видеофайлы, IPTV и другой контент, уменьшив общий объем данных в пять-десять раз.