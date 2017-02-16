Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама, который приходится старшим братом главе КНДР Ким Чен Ыну. Женщину задержали с индонезийским паспортом на имя Сити Айша.

По данным The Star Online, подозреваемую опознали по записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, где произошло убийство. Источник Channel News Asia рассказал, что помимо самой Сити Айша полиция задержала ее молодого человека, который является гражданином Малайзии.

Ранее в аэропорту была задержана другая женщина, которую также подозревают в убийстве Ким Чен Нама. При ней был вьетнамский паспорт на имя Доан Тхи Хуонг. Обеих подозреваемых оставили под стражей на семь дней.

Малайзия также объявила, что готова будет передать тело Ким Чен Нама КНДР после окончания следственных действий.