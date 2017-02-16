Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына

Reuters
05:24, 16 февраля 2017
Надежный источник

Полиция Малайзии задержала вторую подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама, который приходится старшим братом главе КНДР Ким Чен Ыну. Женщину задержали с индонезийским паспортом на имя Сити Айша.

По данным The Star Online, подозреваемую опознали по записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, где произошло убийство. Источник Channel News Asia рассказал, что помимо самой Сити Айша полиция задержала ее молодого человека, который является гражданином Малайзии.

Ранее в аэропорту была задержана другая женщина, которую также подозревают в убийстве Ким Чен Нама. При ней был вьетнамский паспорт на имя Доан Тхи Хуонг. Обеих подозреваемых оставили под стражей на семь дней.

Малайзия также объявила, что готова будет передать тело Ким Чен Нама КНДР после окончания следственных действий.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля. По предварительным данным, в аэропорту Куала-Лумпура к нему подошли две женщины, которые применили сильнодействующее отравляющее вещество.
Южнокорейские СМИ предположили, что убийство было совершено агентами Пхеньяна. При этом в КНДР пока никак не комментировали убийство брата главы государства, но пытались помешать процедуре вскрытия Ким Чен Нама.

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Убийство брата Ким Чен Ына