Венесуэла запретила вещание CNN после расследования о продаже паспортов

Поводом для запрета стал выход в эфир расследования о продаже венесуэльских паспортов иностранным гражданам. Это расследование, как отмечается, подрывает «мир и демократическую стабильность народа Венесуэлы».

Национальная комиссия по телекоммуникациям обвинила CNN в клевете и искажении фактов, которые были восприняты как злоупотребление свободой слова.

В своем расследовании корреспонденты CNN опираются на показания бывшего сотрудника посольства Венесуэлы в Ираке Мисаэля Лопеса. В 2013 году, когда он прибыл в посольство, ему практически сразу предложили участвовать в схеме по продаже венесуэльских паспортов.

Попытки Лопеса сообщить об этом руководству, вплоть до главы МИД Венесуэлы Родригес, ни к чему не привели. В 2015 году он пришел в посольство США в Мадриде и передал доказательства ФБР.

По данным CNN, выдачу паспортов организовал Тарек Эль-Айссами, назначенный в январе 2017 года вице-президентом Венесуэлы. В феврале США ввели против него санкции за предполагаемую причастность к наркотрафику.

Телеканал выяснил, что с 2008 по 2012 годы венесуэльские паспорта могли получить 173 выходца с Ближнего Востока, в том числе люди, которые могут быть связаны с террористами из «Хезболлы». Паспорт Венесуэлы дает право на безвизовый въезд в 130 стран.