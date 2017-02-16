Сына Патрушева назвали кандидатом на пост главы «Ростелекома»

Президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщают «Ведомости» и РБК со ссылкой сразу на несколько источников.

Директива о смене главы «Ростелекома», сообщили источники «Ведомостей», уже подготовлена Минкомсвязи и отправлена на рассмотрение аппарата правительства.

По данным собеседников РБК, в качестве одного из кандидатов на пост президента «Ростелекома» рассматривается сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Дмитрий. В настоящий момент Дмитрий Патрушев занимает пост председателя правления и члена наблюдательного совета Россельхозбанка. Источник РБК подчеркнул, что кроме Патрушева рассматриваются и другие кандидатуры.

Собеседники «Ведомостей», в свою очередь, сообщили, что Минкомсвязи предлагает назначить на пост президента «Ростелекома» заместителя председателя правления ВТБ Михаила Осеевского. Окончательное решение по этому поводу, добавили они, пока не принято.

По данным источников РБК, предстоящая отставка Калугина связана с тем, что он выступает против покупки «Ростелекомом» российского оператора Tele2. Кандидатуру Осеевского на пост главы «Ростелекома», сообщили собеседники издания, «лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 „Ростелекому“».