«Ростов» начал плей-офф Лиги Европы с победы 4:0

Футбольный клуб «Ростов» в первом матче 1/16 Лиги Европы обыграл пражскую «Спарту» со счетом 4:0.

Голы забили в первом тайме Миха Мевля, Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. В середине второй половины встречи последний мяч забил Сердар Азмун.

Свою первую встречу в плей-офф выиграл и «Краснодар», победивший турецкий «Фенербахче» со счетом 1:0. В матче петербургского «Зенита» с бельгийским «Андерлехтом» на момент публикации новости идет первый тайм, счет не открыт.