Начался третий процесс над «приморскими партизанами». Суд отказался их арестовать
В Приморском краевом суде начался третий процесс над фигурантами дела «приморских партизан» по эпизоду об убийстве четверых предполагаемых наркоторговцев. На первом заседании суд отказался заключать подсудимых Алексея Никитина и Вадима Ковтуна под стражу, с них взяли подписку о невыезде.
Остальные подсудимые Александр Ковтун, Максим Кириллов и Владимир Илютиков продолжают отбывать наказание по другим эпизодам дела.
Как отмечает «Интерфакс», суд не смог с первой попытки сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела. В ходе предыдущего, второго процесса коллегию сформировали с девятого раза.
Дело об убийстве четырех человек в Кировском районе Приморского края в 2009 году было отправлено на третье рассмотрение Верховным судом, он отменил оправдательный приговор присяжных, вынесенный в 2016 году.
До этого Верховный суд по этому же делу отменил обвинительный приговор присяжных, вынесенный годом ранее.