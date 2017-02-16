Начался третий процесс над «приморскими партизанами». Суд отказался их арестовать

В Приморском краевом суде начался третий процесс над фигурантами дела «приморских партизан» по эпизоду об убийстве четверых предполагаемых наркоторговцев. На первом заседании суд отказался заключать подсудимых Алексея Никитина и Вадима Ковтуна под стражу, с них взяли подписку о невыезде.

Остальные подсудимые Александр Ковтун, Максим Кириллов и Владимир Илютиков продолжают отбывать наказание по другим эпизодам дела.

Как отмечает «Интерфакс», суд не смог с первой попытки сформировать коллегию присяжных для рассмотрения дела. В ходе предыдущего, второго процесса коллегию сформировали с девятого раза.