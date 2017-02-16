Мэрия Москвы отказала в проведении марша памяти Немцова у Кремля

Марш Бориса Немцова ===================== Только что появилась предварительная информация, что мэрия предложит оргкомите...

Как пишет в фейсбуке один из организаторов марша Михаил Шнейдер, мэрия скорее всего предложит перенести шестие от набережной около Кремля на Бульварное кольцо, как это было сделано в 2016 году.

Московские власти согласовали проведение 26 февраля марша памяти Бориса Немцова, но выдвинут свои предложения по поводу маршрута шествия. Об этом заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

В заявке на проведение шествия с участием до 30 тысяч человек организаторы попросили согласовать маршрут по аналогии с первым маршем в 2015 году — от Славянской площади до места убийства Немцова на Большом Москворецком мосту.

Бориса Немцова убили 28 февраля 2015 года. Суд над предполагаемыми убийцами начался в октябре 2016 года. Следствие считает непосредственным исполнителем преступления бывшего бойца чеченского батальона «Север» Заура Дадаева.