Мэрия Москвы отказала в проведении марша памяти Немцова у Кремля
Московские власти согласовали проведение 26 февраля марша памяти Бориса Немцова, но выдвинут свои предложения по поводу маршрута шествия. Об этом заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.
Как пишет в фейсбуке один из организаторов марша Михаил Шнейдер, мэрия скорее всего предложит перенести шестие от набережной около Кремля на Бульварное кольцо, как это было сделано в 2016 году.
Марш Бориса Немцова ===================== Только что появилась предварительная информация, что мэрия предложит оргкомите...Опубликовано Михаилом Шнейдером 16 февраля 2017 г.
В заявке на проведение шествия с участием до 30 тысяч человек организаторы попросили согласовать маршрут по аналогии с первым маршем в 2015 году — от Славянской площади до места убийства Немцова на Большом Москворецком мосту.
Бориса Немцова убили 28 февраля 2015 года. Суд над предполагаемыми убийцами начался в октябре 2016 года. Следствие считает непосредственным исполнителем преступления бывшего бойца чеченского батальона «Север» Заура Дадаева.